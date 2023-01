Najlepiej sprzedające się auta w Polsce. Zmiana w czołówce

Najwięcej aut tak, jak przed rokiem, sprzedała Toyota (73,9 tys.). Również podobnie jak przed rokiem, na drugim stopniu podium uplasowała się Skoda (42 tys.). Na trzecie miejsce z czwartego awansowała za to Kia (33,7 tys.). Wśród 10 marek z najlepszą sprzedażą są trzy marki premium: BMW, Mercedes i Audi.

Najlepiej sprzedające się modele w 2022 roku to: Corolla (21,4 tys.), Yaris (12,5 tys.) i Sportage (11,2 tys.).

To jednak wcale nie oznacza, że auta sprzedają się dobrze, bo rok 2022 to rok spadków. - Był nieco lepszy niż przewidywaliśmy, ale jednak wciąż gorszy niż rok 2021. Sześcioprocentowy spadek to jednak spadek. Myśleliśmy, że spadek będzie większy, stąd optymizm. Niemniej jednak sytuacja nie jest dobra - podkreślił Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.