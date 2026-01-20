Logo TVN24
Zlikwidowano ponad 100 tysięcy etatów. "Skala cięć przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii"

shutterstock_2156725749
Maciej Michałek: proces przeganiania Zachodu przez chińską motoryzację trwa już prawie 50 lat
Źródło: TVN24+
W ostatnich dwóch latach europejscy producenci części motoryzacyjnych ogłosili likwidację łącznie 104 tysięcy miejsc pracy, czyli średnio ponad 140 etatów dziennie - podało Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

"Rok 2025 przyniósł kolejne 50 tysięcy zwolnień w europejskim przemyśle dostawców. W połączeniu z 54 tysiącami miejsc pracy utraconych w 2024 roku, oznacza to 104 tysiące zlikwidowanych etatów w zaledwie dwa lata. W tym samym czasie sektor był w stanie wygenerować zaledwie około 7 tysięcy nowych miejsc pracy, co pokazuje dramatyczną dysproporcję między tempem likwidacji a tworzenia zatrudnienia" - poinformowano w raporcie SDCM.

"Skala tych cięć przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii COVID-19" - dodano.

Jednocześnie w Europie rośnie produkcja pojazdów elektrycznych. Zgodnie z prognozami GlobalData (LMC Automotive), produkcja elektryków w UE wzrosła między 2024 a 2025 rokiem o 23 proc. rok do roku. Do końca 2025 r. co czwarte auto produkowane w Europie ma być pojazdem elektrycznym lub hybrydą typu plug-in - podano.

Czytaj też: Za pięć lat większości z tych marek nie będzie

Prognozy nie przewidują poprawy

"Problem polega na tym, że wzrost produkcji pojazdów elektrycznych nie rekompensuje strukturalnego spadku całkowitego wolumenu produkcji pojazdów. W 2025 r. w UE wyprodukowano około 3,3 mln pojazdów elektrycznych, podczas gdy jeszcze w 2023 r. prognozy zakładały poziom 4,8 mln. Jednocześnie całkowita produkcja samochodów w UE pozostaje o około 20 proc. niższa niż w 2019 r., co oznacza trwałą lukę rzędu 3,1 mln pojazdów rocznie" - wskazano w raporcie.

Zdaniem autorów raportu prognozy nie sugerują poprawy. Wynika z nich, że od 2026 r. wolumen produkcji się ustabilizuje, a więc Europa będzie produkować mniej aut, natomiast brakujące pojazdy będą sprzedawać na kontynencie konkurenci z innych regionów świata.

Czytaj też: "Czerwone" samochody wysłane do Europy na chwałę komunizmu

Co trzecia firma ze stratami

"Presja kosztowa przekłada się bezpośrednio na kondycję finansową firm. Najnowsze badanie CLEPA/McKinsey Pulse Check (jesień 2025) pokazuje jedynie kosmetyczną poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim. Odsetek firm notujących straty lub wynik na granicy rentowności spadł z 38 proc. do 34 proc. - to zdecydowanie za mało, żeby mówić o realnym odbiciu" - zaznaczono.

shutterstock_2221261491
Chińskie samochody nas szpiegują? Pierwszy taki raport
Maciej Michałek
shutterstock_2661218935
Ryzyko awarii silnika. Dochodzenie w sprawie setek tysięcy aut
Chińskie samochody
Skok sprzedaży nawet o 1400 procent. "Liczba może sięgnąć miliona sztuk"

Podkreślono, że tylko jedna trzecia dostawców spodziewała się w 2025 r. osiągnąć marżę EBIT powyżej 5 proc., co jest uznawane za minimum niezbędne do finansowania inwestycji, innowacji i transformacji technologicznej.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych to ponad 250 największych marek przemysłu i rynku części motoryzacyjnych, reprezentujących interesy przemysłu, handlu i usług o wartości blisko 140 mld zł rocznie i tworzących ponad 330 tys. miejsc pracy. SDCM należy do największych organizacji europejskich, takich jak: CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) i FIGIEFA (Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych).

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tupungato/Shutterstock

