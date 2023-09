BMW zainwestuje setki milionów w Wielkiej Brytanii

Producent samochodów BMW poinformował, że zainwestuje 600 milionów funtów w zakłady w Wielkiej Brytanii, aby do 2030 roku marka Mini stała się całkowicie elektryczna. Ma to dać impuls brytyjskiemu przemysłowi samochodowemu po latach niepewności związanych z brexitem - podał Reuters.

BMW inwestuje w Wielkiej Brytanii

Nedeljkovic powiedział także, że firma chce używać baterii produkowanych w Europie w nowych modelach, które będą powstawać w Oksfordzie, ale nie sprecyzował, czy będą one pochodzić z Wielkiej Brytanii. Dodał, że zależy to od atrakcyjności rynku dla dostawców. Te same dwa modele będą również produkowane w Chinach, a eksport tych samochodów rozpocznie się w 2024 roku - wskazał Reuters.