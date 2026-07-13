Moto Będą kolejne potężne zwolnienia w Volkswagenie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Samochody z Chin będą droższe? Michałek: są dwa powody Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Po wcześniejszym uzgodnieniu ograniczenia zatrudnienia o 50 tysięcy etatów w całej grupie, w tym w spółkach zależnych Porsche i Audi, firma nadal musi pracować nad dalszym obniżeniem kosztów. Jak podkreślił Blume, Volkswagen ma obecnie około 20-procentową różnicę kosztową na niekorzyść w porównaniu z konkurencją.

Według notatki, oznacza to "teoretyczną redukcję o kolejne 50 tysięcy miejsc pracy na całym świecie".

"Obecnie analizujemy we wszystkich markach, spółkach i regionach, jak duże dostosowania są faktycznie konieczne i możliwe do przeprowadzenia" - napisał Blume w dokumencie.

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Volkswagen tnie koszty

O planach likwidacji kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w Volkswagenie poinformował "Manager Magazin". Według portalu dyrektor generalny Oliver Blume wraz z dyrektorem finansowym Arno Antlitzem przygotowują gruntowną restrukturyzację koncernu. Zakłada ona m.in. wydzielenie marki VW i działu części zamiennych do osobnych spółek oraz ograniczenie inwestycji o około 15 procent - do nieco ponad 130 mld euro w ciągu pięciu lat.

Celem zmian jest poprawa wyników finansowych w obliczu rosnącej konkurencji z Chin, wysokich ceł i kosztów transformacji na elektromobilność. W średnim terminie Volkswagen planuje zakończyć produkcję w zakładach w Hanowerze, Zwickau, Emden oraz fabryce Audi w Neckarsulm.

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Nowe cięcia mają wykraczać poza obecny program redukcji 50 tysięcy etatów, mimo obowiązującego porozumienia o utrzymaniu niemieckich fabryk. Spośród 667 tysięcy pracowników grupy, z których 43 procent zatrudnionych jest w Niemczech, zwolnienia mogą objąć około 15 procent załogi. Zmiany są częścią strategii "Group Target Picture 2030".