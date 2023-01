Posiadacze starszych aut mają się czego bać

Nowe strefy czystego transportu

Polska daleko w tyle za Europą

"Oznacza to, że pod tym względem Polska jest daleko w tyle za Europą. Według koalicji organizacji pozarządowych Clean Cities Campaign w 2022 r. na kontynencie funkcjonowało już 320 stref, najwięcej we Włoszech (172), Niemczech (78) i Wielkiej Brytanii (17). Do 2025 r. ich liczba ma wzrosnąć do 332" - czytamy w "Rz".