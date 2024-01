Więcej radarów i odcinkowych pomiarów prędkości

Jak podaje GITD w komunikacie, wprowadzenie do kontroli nowych urządzeń i objęcie z ich wykorzystaniem nowych lokalizacji, to główny obszar realizacji projektu "Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym".

Nowe urządzenia na polskich drogach

GITD podkreśla, że lokalizacje, w których stanęły nowe fotoradary, jak i inne urządzenia, wytypowano na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, którą wykonał Instytut Transportu Samochodowego. "Wskazano w niej miejsca, w których z uwagi na realne zagrożenie bezpieczeństwa spowodowane nadmierną prędkością lub niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej, niezbędne było zainstalowanie urządzeń do automatycznej kontroli" - wyjaśnia GITD.

"Pierwszy etap rozbudowy systemu, to montaż 26 fotoradarów w lokalizacjach, które do tej pory nie były objęte kontrolami CANARD. W połowie 2021 r., w Sianowie w województwie zachodniopomorskim, zaczął działać pierwszy z nowych fotoradarów – Multaradar CD. Sukcesywnie urządzenia pojawiały się w kolejnych lokalizacjach" - przypomina GITD.

Zdaniem GITD nowe urządzenia to "gwarancja ciągłości wykonywania pomiarów prędkości, a do tego wyższa jakość zarejestrowanych dowodów wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami".

"Urządzenia mogą nieprzerwanie pracować w trudnych warunkach pogodowych. Automatycznie odczytują tablice rejestracyjne i identyfikują rodzaj pojazdu. Mają również możliwość wykonywania pomiarów prędkości kilku pojazdów na kilku pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów niezbędne dane, jak: prędkość pojazdu, pas, którym porusza się pojazd, prędkość obowiązującą na danym odcinku drogi, czas i miejsce popełnienia wykroczenia" - czytamy.

Odcinkowe pomiary prędkości na wszystkich kategoriach dróg

"W grudniu zakończył się montaż urządzeń w 13 województwach. Systemy są gotowe do prowadzenia pomiarów średniej prędkości. Ich atutem, ze względu na zasięg oddziaływania i charakter prowadzonych kontroli, jest możliwość wpływania na zmianę zachowania kierowców, którzy muszą stosować się do obowiązującego ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanej trasy. CANARD dysponuje teraz łącznie 74 tego rodzaju urządzeniami, a z ich wykorzystaniem kontrolowanych będzie w sumie ok. 400 km dróg. Z doświadczeń CANARD wynika, że w miejscach objętych nadzorem z wykorzystaniem opp, następuje wyhamowanie prędkości, uspokojenie ruchu i spadek liczby zdarzeń drogowych" - zapowiada GITD.