Zmiany dla kierowców. Prezydent dał zielone światło

mBank ma nadzieję, że we wrześniu wprowadzi do swojej oferty Bezpieczny kredyt 2 procent. - Trwają dostosowania w systemach, którymi bank operuje - powiedział w środę prezes tego banku Cezary Stypułkowski. Nowe rozwiązanie do swojej oferty wprowadziły już między innymi PKO BP, Bank Pekao, Alior Bank oraz VeloBank.