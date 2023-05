Polska przegrała walkę o gigafabrykę

Francja okazała się zwycięska w rywalizacji o wielką fabrykę akumulatorów do aut elektrycznych, którą zbuduje tajwańskie ProLogium - informuje Reuters. Wśród państw, które liczyły na tę inwestycję, były także Niemcy, Holandia, Wielka Brytania i Polska.

Kolejna inwestycja

"Europa jest w dużej mierze uzależniona od akumulatorów produkowanych w Azji. Przywódcy europejscy prześcigają się więc w staraniach, aby przekierować część inwestycji do swoich państw" - pisze Reuters.

Potrzeba ta stała się jeszcze bardziej nagląca w momencie, gdy do rozgrywki włączyły się aktywniej Stany Zjednoczone . W zeszłym roku w USA przyjęto ustawę wprowadzająca liczne ulgi podatkowe dla firm związanych z transformacją energetyczną.

- Dzisiaj stajemy się jeszcze bardziej konkurencyjni wobec Chin i Stanów Zjednoczonych. Ostatnie wydarzenia nie są tu przypadkowe - mówił Emmanuel Macron podczas uroczystego spotkania z prezesem ProLogium Vincentem Yangiem w Dunkierce. Francuski prezydent ogłosił również, że chińska grupa XTC New Energy Materials planuje zainwestować 1,5 mld euro w budowę zakładu przemysłowego produkującego baterie w tym samym mieście wraz z francuską firmą Orano.

W tle obawy o kruchość łańcuchów dostaw

W swoim komentarzu opublikowanym w brytyjskim dzienniku "Financial Times" Macron napisał, że kraje Unii Europejskiej zaczynają coraz bardziej podzielać francuskie przekonania co do potrzeby zwiększenia autonomii gospodarczej kontynentu. Obawy o zbytnie uzależnienie się od fabryk znajdujących się w krajach azjatyckich pojawiały się po wybuchu pandemii COVID-19, która ujawniła kruchość rozbudowanych łańcuchów dostaw.