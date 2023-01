80 procent nowych samochodów sprzedawanych w tym kraju to elektryki. To światowy lider

Przeszkodą nowy podatek?

Choć nominalnie to Chiny są największym rynkiem zbytu samochodów elektrycznych, to Norwegia wiedzie prym, jeżeli chodzi o popularność tego rodzaju aut, biorąc pod uwagę ogół pojazdów na drogach. Udział sprzedanych pojazdów elektrycznych wzrósł do 79,3 proc. wszystkich rejestrowanych aut w Norwegii w 2022 r. z 65 proc. w 2021 r. - podała Norweska Federacja Drogowa (OFV). Dla porównania, jeszcze 10 lat stanowiły one jedynie 2,9 proc. nowych aut.