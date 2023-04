Brak tego ubezpieczenia może słono kosztować. Rekordzista musi oddać ponad dwa miliony złotych

Milionowe długi kierowców

Fundusz podał, że średnia wartość roszczenia UFG wobec nieubezpieczonego sprawcy kolizji lub wypadku sięga blisko 20 tys. zł. Kilka tysięcy osób ma do zwrotu kwoty w przedziale od 10 do 50 tys. zł, ponad tysiąc osób kwotę przekraczającą 50 tys. zł, a ok. 600 osób jest winnych UFG ponad 100 tys. zł. "Aż 16 osób ma do zwrotu ponad 1 mln zł" – dodano.