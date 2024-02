Polska potęga na papierze

czytaj dalej

To, co oni piszą na umowach, że tam ma być tyle, premii tyle, a się w końcu okazuje, że nie ma tyle - mówi reporterowi TVN24 jeden z mieszkańców Łodzi. O swoich zarobkach Polacy nie lubią mówić, jednak na pytanie, ile powinna wynosić pensja, odpowiadają chętnie. - Cztery tysiące, około pięciu, by mi wystarczyło - dodaje mężczyzna. Inny rozmówca wskazuje, że "do sześciu tysięcy byłoby dobrze na rękę zarabiać". Materiał programu "Polska i Świat".