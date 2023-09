Oblężenie ośrodków po zmianie przepisów. "Kompletnie nie rozumiem tego ruchu"

Kompletnie nie rozumiem tego ruchu - stwierdził w rozmowie z TVN24 Leszek Pławiak ze szkoły jazdy "Autko", odnosząc się do przywrócenia kursów, które powalają kierowcom zredukować o 6 liczbę posiadanych punktów karnych. Obecnie większość ośrodków ruchu drogowego w Polsce przeżywa oblężenie w związku ze zmianą przepisów w tej sprawie.

Nowe przepisy wprowadziły także możliwość skasowania 6 punktów w czasie kursu reedukacyjnego, raz na pół roku, który będzie wyglądał inaczej niż do tej pory. Jak zapowiadał wiceminister infrastruktury Rafał Weber, będzie więcej części praktycznej. - Ośrodki szkolenia kierowców mają też wycenić te kursy o wiele drożej niż do tej pory - dodał wiceszef resortu infrastruktury.

"Kompletnie nie rozumiem tego ruchu"

- Kompletnie nie rozumiem tego ruchu - przyznaje w rozmowie z TVN24. - Jeśli te przepisy miały bardziej zdyscyplinować kierowców, a muszę powiedzieć, że faktycznie na drodze było widać, że bardziej ich dyscyplinują, to nie mam zielonego pojęcia, co ten ruch miał na celu. Czy spowodowanie tego, że możemy sobie trochę pofolgować, bo będziemy mogli zredukować punkty? Czy może spróbujemy zmniejszyć bezpieczeństwo na drodze? - dodaje.

Także Dariusz Galik, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, zauważa, że "przepisy, które zaostrzają mandaty karne oraz punkty, wpływają na to, że kierowcy jeżdżą wolniej, bezpieczniej".

- Być może przyniesie to taki efekt, że kursów (reedukacyjnych - przyp. red) będziemy mieć coraz mniej. Nie mamy z tym żadnego problemu- zaznaczył.

Przedstawiciele obozu rządzącego tłumaczyli przywrócenie kursów reedukacyjnych "głosami branży transportowej". - Kierowcy zawodowi przy tej zwiększonej punktacji punktów karnych za drobne wykroczenia mogą być niejako bardziej dotknięci. Z punktu widzenia praktyki to osiągnięcie przekroczenia limitu punktów może im też zabierać uprawnienia, które jest ich źródłem utrzymania - mówił w rozmowie z TVN24 Biznes Jerzy Polaczek, były minister transportu i poseł PiS .

Duża popularność kursów

Egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Rafał Grodzicki przyznał, że kursy redukujące punkty karne w Warszawie cieszą się dużą popularnością. - Już przed 17 września, zanim weszły w życie przepisy, mieliśmy około 150 chętnych, którzy zgłosili swój akces, aby w jak najszybszym tempie uczestniczyć w takim szkoleniu - powiedział Rafał Grodzicki. Kursy w Warszawie odbywają się w Ośrodku przy ul. Odlewniczej, a ich koszt wynosi tysiąc złotych. - We wrześniu mamy praktycznie wszystkie zapełnione miejsca. Mamy już wyznaczone terminy na październik. Natomiast, jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy organizować dodatkowe terminy kursów jeszcze we wrześniu - zapowiedział Grodzicki.