"Koniec silnika spalinowego w Europie jest nieuchronny"

W środę Komisja Europejska w ramach pakietu "Fit for 55" zaproponowała nowe cele emisyjne dla samochodów do roku 2030 i 2035. Do roku 2030 - w przypadku samochodów osobowych - emisja CO2 ma spaść o 55 proc., a w przypadku samochodów dostawczych – o 50 proc. w porównaniu do roku 2021.