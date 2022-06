Pełzająca rewolucja w motoryzacji. "Posiadanie auta spalinowego może stać się kosztownym hobby"

Kiedy koniec z autami spalinowymi?

Dodał, że proces ten oczywiście będzie niósł za sobą skutki nie tylko dla producentów aut, producentów infrastruktury niezbędnej do ładowania elektryków czy wytwórców i dostarczycieli energii elektrycznej, ale także (a może przede wszystkim) dla użytkowników samochodów. - Będą się one ujawniać tym mocniej, im bliżej będzie zapowiedzianej, "przełomowej" daty - ocenił.

Wyjaśnił, że w ciągu 13 lat, które zostały, "na pewno" będzie rosła liczba produkowanych i rejestrowanych nowych samochodów elektrycznych kosztem aut spalinowych, których sprzedaż będzie maleć. - Ceny jednych i drugich będą raczej utrzymywać się na wysokim poziomie: aut elektrycznych z powodu ich wyrafinowania, rosnących cen surowców niezbędnych do elektrycznego napędu (np. litu), czy niewykluczonych w przyszłości perturbacji analogicznych do obecnych (pandemia, kłopoty logistyczne, wojna w Ukrainie ). Jeśli chodzi o samochody spalinowe, powodem będzie m.in. wprowadzenia dodatkowego podatku przy zakupie nieekologicznego samochodu - podał.

Koszt utrzymania auta spalinowego

Dodał, że prywatnie Polacy zaopatrują się w samochody głównie na rynku wtórnym, zasilanym mocno przez import aut używanych (rocznie po raz pierwszy rejestrowanych jest ok. 900 tys. aut z importu versus ok. 450 tys. nowych aut). - Można spodziewać się, że wraz z przesiadaniem się obywateli Europy Zachodniej do aut elektrycznych, będzie rósł import samochodów spalinowych do Polski. Ich ceny jednak nie będą spadać, za to koszty utrzymania będą, z wyżej wymienionych powodów, rosły - wskazał.