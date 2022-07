Dłuższe kolejki do warsztatów samochodowych. "Widzimy zdecydowaną zmianę w trendach"

Na usługę trzeba czekać nawet do dwóch tygodni - mówi Adam Leonhard z Auto Serwis Puławska w Warszawie. Z kolei u Damiana Rusa z Auto Mechanika Rusa, na przyjęcie auta na serwis trzeba czekać od dwóch do trzech tygodni.

Przyczyną duży spadek importu

Dwa różne warsztaty, ale problem podobny. Ma on swoje źródło między innymi w komisach i salonach.

Wszystko przez niedobory części w fabrykach. Kiedy zaczyna brakować nowych aut, to kupujemy używane. Na Zachodzie wygląda to podobnie, więc okazuje się, że do nas nie ma czego importować. Dlatego też klienci warsztatów wolą naprawiać niż wymieniać auto.