Rewolucja na polskich ulicach. "Historyczny moment"

Liczba zarejestrowanych w Polsce aut elektrycznych w lipcu przekroczyła po raz pierwszy 100 tysięcy – wynika z opublikowanego w poniedziałek Licznika Elektromobilności.

Jak poinformowały Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) oraz Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM), według danych z końca lipca 2025 r. w Polsce były zarejestrowane łącznie 103 503 osobowe i użytkowe samochody całkowicie elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles).

"Historyczny moment"

Z informacji prasowej wynika, że liczba w pełni elektrycznych aut osobowych (BEV) wyniosła 94 tys., a hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 92,5 tys. Łącznie po polskich drogach do końca lipca 2025 r. jeździło 186 tys. 590 samochodów osobowych z napędem elektrycznym.

Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła z kolei 9 tys. 630.

- Lipiec 2025 roku to moment historyczny – po raz pierwszy w Polsce przekroczyliśmy liczbę 100 tysięcy zarejestrowanych pojazdów zeroemisyjnych. Liczymy, że zapowiadane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozszerzenie programu NaszEauto o możliwość dofinansowania zakupu samochodów dostawczych, a także wydłużenie okresu przyjmowania wniosków o kolejne miesiące, pozwolą utrzymać wysoką dynamikę wzrostu, taką, jaką obserwujemy w ostatnich kilku miesiącach – wskazał prezes PZPM Jakub Faryś.

Oprócz aut stale rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lipca składała się z 26 tys. 236 - zaznaczono.

Wzrosła również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 1 mln 147 tys. 708. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrósł do 1 tys. 613 sztuk, z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 1 tys. 507, a wodorowe – 106.

W sumie w ubiegłym roku w Polsce zarejestrowanych było - niezależnie od typu silnika - ok. 23 mln samochodów.

Stacje ładowania

Jak podano, równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec lipca br. w Polsce funkcjonowało 10 tys. 730 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

34 proc. z nich stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 66 proc. - wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

- Z uwagi na bardzo długi proces instalowania nowych stacji w Polsce, obecnie obserwowane wzrosty to rezultat inwestycji, których realizacja zaczęła się wiele miesięcy wcześniej. W dalszym okresie tempo rozbudowy infrastruktury będzie w coraz większym zakresie uzależnione od popytu na usługi ładowania, zwłaszcza że unijne i krajowe programy dofinansowania mają być stopniowo wygaszane – wskazał dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM Jan Wiśniewski.

Autorka/Autor:/dap

Źródło: PAP