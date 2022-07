Potężna luka na rynku. "Brakuje przynajmniej 150 tysięcy osób"

- Jest to rozwiązanie, które pomogłoby walczyć z deficytem kierowców, ponieważ takie dwa pojazdy przywiozą tyle towaru, co trzy standardowe ciągniki z naczepą, zwane tirami - powiedział Jerzy Gębski z Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Enterprise Logistcs.

Brakuje co najmniej 150 tysięcy kierowców

- Do momentu podwyżek, przypomnijmy, że te podwyżki będą od 1 sierpnia, to było 4900 zł brutto dla pracownika początkującego. Oczywiście potem jest ścieżka również awansu zawodowego - wyjaśniał Adam Stawicki z MZA w Warszawie.

Problemy także w firmach prywatnych

- Młodzi niestety poza pasjonatami nie garną się do tego zawodu. Dlaczego tak jest? To zawód trudny, wymagający, przede wszystkim wiąże się z rozłąką z domem, więc młodzież po prostu nie chce wykonywać tego zawodu - zwracał uwagę Jerzy Gębski z Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

W zeszłym roku najwięcej kierowców zawodowych zarabiało między 6 a 7 tysięcy złotych "na rękę". Izba Gospodarcza szykuje kampanię skierowaną do młodych ludzi, których po wakacjach będzie zachęcać do pracy za kierownicą. - Jeżeli oni nie podejmą się tego wyzwania, to niedługo będzie tak, że nie będziemy po prostu otrzymywać towarów pierwszej potrzeby do sklepu - ostrzegała Hanna Mojsiuk.