Kolejny rok podwyżek na rynku motoryzacyjnym. Jest jednak promyk nadziei

Prognozy nie brzmią optymistycznie. Rok 2023 ma być kolejnym rokiem podwyżek w samochodowych cennikach. Wzrost cen ma być jednak niższy niż do tej pory, a samochody mają być dostępne "od ręki". Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.

- Spodziewamy się, że samochody będą drożały maksymalnie o 10 proc. w całym roku. Natomiast mamy nadzieję, że to nie będą już tak szalone podwyżki jak w ubiegłym roku, gdy łapaliśmy się za głowę, widząc jak ceny czy raty za samochód mogą rosnąć z miesiąca na miesiąc - powiedziała Katarzyna Siwek z platformy sprzedaży pojazdów Carsmile.

Droższe auto, niższa sprzedaż

- Nasze prognozy są zmienne oczywiście od sytuacji. To co dzieje się za naszą wschodnią granicą nie wpływa oczywiście pozytywnie na gospodarkę. Gdy gospodarka jest słaba, a głównym odbiorcą samochód w Polsce są klienci instytucjonalni, to wiadomo, że te zakupy będą się raczej zmniejszały. Spadki, które dzisiaj przewidujemy oscylują wokół 5-10 proc. Wiele będzie zależało od dalszego rozwoju sytuacji, także od polityki cenowej producentów. Wzrost cen zawsze oznacza mniejsze zainteresowanie zakupem samochodu - mówił Wojciech Drzewiecki z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.