Trudno dostępne i coraz droższe auta

Jak podaje dziennik powołując się na europejskie stowarzyszenie producentów pojazdów ACEA, w marcu sprzedaż nowych samochodów w UE zmalała rok do roku o przeszło jedną piątą.

Motoryzacja. Ceny aut w górę

"Przyczyną jest ograniczenie dostaw komponentów niezbędnych do produkcji – najpierw z powodu pandemii koronawirusa, a teraz przez wojnę w Ukrainie. W koncernach motoryzacyjnych rosną przez to koszty przekładające się na coraz to nowe podwyżki cen w salonach. W styczniu dla polskiego rynku zakładano wzrost cen o 10–20 proc." - czytamy.