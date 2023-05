Nowy rekord samochodu elektrycznego

Nowa technologia

Założona w 2013 r. firma Electreon opracowała system ładowania pojazdów elektrycznych w pełnym ruchu, wykorzystując miedziane cewki ułożone pod asfaltem w celu przesyłania energii z sieci elektrycznej do drogi i zarządzania komunikacją z nadjeżdżającymi pojazdami. Odbiorniki są instalowane w podłodze pojazdów, aby przesyłać energię bezpośrednio do silnika i akumulatora, podczas gdy pojazdy są w ruchu. Eliminuje to obawy o ograniczony zasięg jazdy i krótką żywotność baterii - wyjaśnia "Times of Israel".