Zmiany w promocji na tankowanie. Jest komunikat dużej sieci

MOL od 1 lipca wprowadził zniżki w wysokości 30 groszy na każdy litr paliwa. Promocja dotyczyła wszystkich dostępnych na stacjach MOL i Lotos paliwa EVO, EVO Plus i gaz LPG. Do skorzystania ze zniżki był wymagany udział w programie Navigator. Promocja zakończyła się we wtorek, 18 lipca.