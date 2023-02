Nowa marka w Polsce. "Największy rynek, na którym działamy"

MOL uruchomił w Polsce pierwszą stację paliw pod swoją marką. - Polska jest dużym rynkiem, największym, na którym działamy - powiedział prezes MOL Polska Richard Austen. Węgierski koncern przejął ponad 410 stacji Lotosu. Rebranding ma potrwać do końca 2024 roku.

Stacje MOL w Polsce

To jedna z ponad 410 stacji Lotosu przejętych przez węgierski koncern. Wiceprezes wykonawczy grupy MOL ds. usług konsumenckich Peter Ratatics poinformował, że rebranding stacji wcześniej należących do gdańskiej spółki powinien potrwać do końca 2024 roku. - Potrzebujemy na rebranding około dwóch lat - powiedział.