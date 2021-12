Adamczyk: nie stać nas na darmowe autostrady

W czwartek odbyło się oficjalne przekazanie do użytku nowych odcinków autostrady A1 pod Kamieńskiem (woj. łódzkie). Nie stać nas na to, by utrzymywać stale i bez końca stan, kiedy nie pobieramy opłat na autostradach. Sukcesywnie system poboru opłat będzie obejmował kolejne odcinki autostrad - poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas otwarcia kolejnego 50-kilometrowego odcinka autostrady A1.

- Na pewno nie stanie się to w roku przyszłym, czy za dwa lata, ale sukcesywnie system poboru opłat będzie obejmował kolejne odcinki autostrad. Środki finansowe pozyskane w ten sposób wpłyną do Krajowego Funduszu Drogowego i posłużą kolejnym inwestycjom - mówił Adamczyk podczas otwarcia ponad 50 km odcinka autostrady A1 koło Kamieńska (Łódzkie).

Jak dodał, "realizujemy ambitny i odważny plan do 2030 r. - 9 tys. km dróg ekspresowych, autostradowych, szybkiego ruchu", a "nikłą, ale jednak częścią tego planu są opłaty za przejazd autostradami".

- Te opłaty służą pokryciu niebagatelnych kosztów utrzymania autostrad. Każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, że należy uczestniczyć i partycypować w kosztach utrzymania autostrady - dodał minister. Zapewnił jednocześnie, że dla samochodów osobowych przejazdy drogami ekspresowymi w Polsce nie będą płatne.

Przekazanie odcinka autostrady A1

Adamczyk wziął udział w oficjalnym przekazaniu do użytku nowych odcinków autostrady A1 pod Kamieńskiem (woj. łódzkie). - Przed rokiem wykonawcy realizujący 80-kilometrowy odcinek autostrady między Łodzią a Częstochową potwierdzili, że do końca 2021 roku, za wyjątkiem jednego odcinka, po 56 kilometrach autostrady A1 między Łodzią a Częstochową pojedziemy już trzema pasami ruchu, plus pasem awaryjnym - przypomniał minister infrastruktury.

Podkreślił, że wykonawcy, GDDKiA, a także wszyscy partnerzy biznesowi zaangażowani w przedsięwzięcie dotrzymali danego słowa. - Pół roku przed terminem jesteśmy pod pełnym ruchem na 56 kilometrach A1. W połowie przyszłego roku te 56 kilometrów będzie już w pełni do dyspozycji wraz z parkingami, drogami serwisowymi. Mamy również nadzieję, że 24-kilometrowy odcinek Mirbudu również będzie w połowie roku dostępny i już w wakacje pojedziemy bezpieczną autostradą A1 na wybrzeże od południowej granicy państwa - powiedział Adamczyk.

Zaznaczył, że rząd podchodzi ambitnie także do 2022 r. - Ponad 400 kilometrów dróg szybkiego ruchu, dróg ekspertowych, dróg autostradowych będzie oddanych kierowcom do użytkowania. Podobnie jak i realizowane obwodnice wokół miast, podobnie jak dofinansowanie dróg samorządowych - oświadczył szef MI. Ocenił, że to na pewno zwiększy bezpieczeństwo na drogach.

Udostępnione odcinki autostrady A1 Ministerstwo Infrastruktury

Autostrada A1

"Do dyspozycji kierowców zostały oddane kolejne odcinki autostrady A1 między Tuszynem a początkiem obwodnicy Częstochowy o długości blisko 60 km. Na większości trasy można już korzystać z docelowego układu dwóch jezdni po trzy pasy ruchu. 30 grudnia 2021 r. do ruchu został udostępniony ciąg główny A1 na jezdni w kierunku Katowic, od węzła Piotrków Trybunalski Zachód do węzła Piotrków Trybunalski Południe oraz trzy kilometry trasy na kolejnym odcinku realizacyjnym. Kierowcy mogą już korzystać także z odcinka od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy" - napisało Ministerstwo Infrastruktury w komunikacie.

Dodało, że "w realizacji jest jeszcze tylko jeden odcinek A1, od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska, którego ukończenie jest planowane w III kwartale przyszłego roku".

"Przebiegająca przez środek Polski trasa, od Gdańska do granicy z Czechami w Gorzyczkach, będzie miała ponad 560 km długości. Kierowcy korzystają już z ponad 480 km autostrady A1. Od dziś kierowcy korzystają już z około 540 km autostrady A1" - podał resort.

Morawiecki o autostradzie A1

Premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia odcinka zwrócił uwagę, że oddawany jest przed czasem pierwszy w Polsce odcinek autostrady z 3 pasami ruchu w każdą stronę.

Jak zaznaczył, budowa A1 to "najtrudniejsza budowa w Polsce", ponieważ odbywa się przy bieżącym ruchu drogowym. Jak dodał, autostrada będzie gotowa w przyszłym roku i rozładuje ruch w całej centralnej Polsce.

Morawiecki poinformował, że rok 2021 będzie jednym z rekordowych, jeśli chodzi o długość oddanych do użytku autostrad i dróg ekspresowych - będzie ich 440 km. Poprawi to bezpieczeństwo i komfort jazdy, oraz poprawi stan środowiska naturalnego - stwierdził. Morawiecki zaznaczył, że "pełną parą" idzie również budowa dróg wojewódzkich i powiatowych, które są dopełnieniem "kręgosłupa komunikacyjnego".

Przetargi na rok 2022 GDDKiA

Autor:kris/ams

Źródło: PAP