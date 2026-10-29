Moto Rejestracja pojazdu bez wychodzenia z domu. Minister podał termin Oprac. Alicja Skiba |

Gawkowski: wystąpiłem do platform o powołanie polskojęzycznych zespołów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Krzysztof Gawkowski podczas otwarcia konferencji "Cyfrowy Samorząd" w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie zapowiedział przyjęcie w najbliższym czasie przez rząd projektu, który od 2027 roku umożliwi elektroniczną rejestrację pojazdów za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Spotkania z samorządami

- Od 2027 roku Polacy będą mogli rejestrować pojazdy w pełni elektronicznie, bez wychodzenia z domu - za pośrednictwem aplikacji mObywatel, z dostawą tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego kurierem. To uczyni Polskę pierwszym państwem w Europie oferującym taką usługę - powiedział Gawkowski.

Wicepremier podsumował też dotychczasową współpracę resortu cyfryzacji z samorządami oraz zapowiedział dalsze działania na rzecz cyfryzacji administracji lokalnej.

Przypomniał, że Ministerstwo Cyfryzacji w ostatnich miesiącach zorganizowało 16 regionalnych spotkań z przedstawicielami samorządów w całej Polsce. Wzięli w nich udział wójtowie, burmistrzowie, dyrektorzy jednostek i pracownicy operacyjni. Wydarzenia te - jak zaznaczył wicepremier - umożliwiły resortowi zdobycie pogłębionej wiedzy o potrzebach lokalnych wspólnot.

- Cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, kompetencje cyfrowe i rozwój e-urzędu. To są cztery filary tych 16 spotkań i które chcemy w przyszłości rozszerzyć - powiedział Gawkowski i zapowiedział kontynuację tej formuły konsultacji z samorządami w 2027 roku.

Strategia cyfryzacji Polski

Mówiąc o planach na przyszłość, wicepremier przypomniał, że celem wyznaczonym w przyjętej w czerwcu 2026 roku "Strategii cyfryzacji Polski" jest administracja samorządowa i rządowa bez papieru do 2035 roku.

- Cyfryzacja nie jest celem samym w sobie. Ma służyć obywatelom, sprawniejszym usługom publicznym, większemu bezpieczeństwu, mniejszej liczbie formalności i lepszej jakości życia - zaznaczył.