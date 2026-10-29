Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Rejestracja pojazdu bez wychodzenia z domu. Minister podał termin

|
Mężczyzna wyszukiwał na parkingach auta do kradzieży (zdj. ilustracyjne)
Gawkowski: wystąpiłem do platform o powołanie polskojęzycznych zespołów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Polacy będą mogli od 2027 roku rejestrować swoje pojazdy w pełni elektronicznie, za pośrednictwem aplikacji mObywatel, z dostawą tablic i dowodu rejestracyjnego kurierem - ogłosił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Krzysztof Gawkowski podczas otwarcia konferencji "Cyfrowy Samorząd" w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie zapowiedział przyjęcie w najbliższym czasie przez rząd projektu, który od 2027 roku umożliwi elektroniczną rejestrację pojazdów za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Spotkania z samorządami

- Od 2027 roku Polacy będą mogli rejestrować pojazdy w pełni elektronicznie, bez wychodzenia z domu - za pośrednictwem aplikacji mObywatel, z dostawą tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego kurierem. To uczyni Polskę pierwszym państwem w Europie oferującym taką usługę - powiedział Gawkowski.

Wicepremier podsumował też dotychczasową współpracę resortu cyfryzacji z samorządami oraz zapowiedział dalsze działania na rzecz cyfryzacji administracji lokalnej.

Przypomniał, że Ministerstwo Cyfryzacji w ostatnich miesiącach zorganizowało 16 regionalnych spotkań z przedstawicielami samorządów w całej Polsce. Wzięli w nich udział wójtowie, burmistrzowie, dyrektorzy jednostek i pracownicy operacyjni. Wydarzenia te - jak zaznaczył wicepremier - umożliwiły resortowi zdobycie pogłębionej wiedzy o potrzebach lokalnych wspólnot.

- Cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, kompetencje cyfrowe i rozwój e-urzędu. To są cztery filary tych 16 spotkań i które chcemy w przyszłości rozszerzyć - powiedział Gawkowski i zapowiedział kontynuację tej formuły konsultacji z samorządami w 2027 roku.

Strategia cyfryzacji Polski

Mówiąc o planach na przyszłość, wicepremier przypomniał, że celem wyznaczonym w przyjętej w czerwcu 2026 roku "Strategii cyfryzacji Polski" jest administracja samorządowa i rządowa bez papieru do 2035 roku.

- Cyfryzacja nie jest celem samym w sobie. Ma służyć obywatelom, sprawniejszym usługom publicznym, większemu bezpieczeństwu, mniejszej liczbie formalności i lepszej jakości życia - zaznaczył.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Krzysztof Gawkowskidowód rejestracyjnymObywatelministerstwo cyfryzacji
Zobacz także:
Jensen Huang
Media: szef Nvidii pod wpływem chińskiego wywiadu. Trump wiedział, ale nie zareagował
Ze świata
stacja paliwa samochód shutterstock_2756522007
Zmiany cen na stacjach. Nie wszyscy mają powody do radości
Pieniądze
telefon szpieg hacker
Ten sam numer dostały dwie osoby. "Doszło do błędu"
Z kraju
shutterstock_2743645863
Atak hakerów na resort w USA. Stworzyli interaktywną bazę danych
Ze świata
Donald Trump
Rozmowy Trumpa z Grokiem. "Amerykanie mają prawo o tym wiedzieć"
Ze świata
Łupem 14-latki padły buteleczki z alkoholem (zdjęcie ilustracyjne)
Wyższa opłata od "małpek". Resorty szykują dużą zmianę
Pieniądze
Christine Lagarde
Lagarde chce ustąpić ze stanowiska. "Nie sądzę, abym mogła dłużej pozostać neutralna"
Ze świata
Europejski Bank Centralny
Stopy procentowe w strefie euro. Bank centralny zdecydował
Pieniądze
Przemysław Czarnek
Projekt "Tanie Ogrzewanie". PiS chce pilnego posiedzenia Sejmu
Z kraju
mężczyzna frustracja biuro shutterstock_2540891075
Ważna zmiana dla pracowników. Mają być lepiej chronieni przed mobbingiem
Dla pracownika
pap_20241009_0J7
Nowość w Poradniku bezpieczeństwa. Wyjaśnia jak reagować na ataki z powietrza
Z kraju
Comino, Malta
Znacząco droższy wyjazd na popularną wyspę? Jest zapowiedź podwyżek
Turystyka
Apple wydał MacBooka z ekranem dotykowym
Apple zaprezentował pierwszego MacBooka z ekranem dotykowym
Tech
shell shutterstock_1483446734
Gigant naftowy przebił oczekiwania. Niemal dwa razy większy zysk niż przed rokiem
Rynki
Daniel Obajtek
Orlen: do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie Daniela Obajtka
Z kraju
dystrybutor paliwa shutterstock_2084124796
Taniej na stacjach paliw. Nowe stawki na piątek
Pieniądze
Ropa naftowa WTI kosztuje już 27,5 dolarów
Złoże większe niż zakładano. Dobre wieści dla Orlenu
Z kraju
News Michalskiego - Miłosz Motyka
Minister ujawnia, co czeka kierowców na stacjach benzynowych w piątek
Z kraju
elektronika chip procesor AdobeStock_693720429
Popyt dwa razy większy niż podaż. Niedobory na rynku chipów do 2030 roku
Tech
Fabryka VW w Dreźnie
"Musimy działać szybko". Strata Volkswagena zaskoczyła analityków
Pieniądze
AI Chip, procesor
Rywale rynku technologicznego zacieśniają relacje biznesowe
Tech
Zbliżenie na kolorowe słodycze – żelki o różnych smakach owocowych na czarnym talerzu
Żelki z substancją psychoaktywną. Ostrzeżenie
Handel
microsoft siedziba shutterstock_2745747929
Microsoft zaskoczył wynikami. Tak reaguje rynek
Tech
shutterstock_2551905849
Chiny się starzeją. "Historyczny trend"
Ze świata
Opony, wymiana opon, opony zimowe
Czy od 1 listopada trzeba mieć opony zimowe?
Moto
Kevin Warsh
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych w USA
Ze świata
Bogusław Grabowski
Były członek Rady Polityki Pieniężnej o Glapińskim: to jest po prostu nieetyczne i on to robi
KROPKA NAD I
Władimir Putin
Putin: Elon Musk to genialny człowiek, prawdziwy geniusz
Ze świata
robot praca ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2625360231
Można składać skargi na systemy AI. Możliwe kary i kontrole
Tech
morze czarne statek shutterstock_2600765719
Transport zboża wznowiony. Jest zgoda Rosji
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica