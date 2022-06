Wielka akcja serwisowa Mercedes-Benz. Wiemy, ilu aut w Polsce dotyczy

czytaj dalej

Rośnie liczba deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). We wtorek przekroczyła 5 milionów - poinformował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Za brak złożonej na czas deklaracji grozi grzywna do 500 złotych, a jeśli sprawa trafi do sądu - do 5000 złotych.