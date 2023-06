Producent samochodów BMW i Mini zwalnia prawie połowę pracowników

Producent samochodów BMW i Mini - firma VDL Nedcar, ogłosiła w czwartek masowe zwolnienia. Do listopada bieżącego roku pracę ma stracić 1800 osób. To prawie połowa wszystkich zatrudnionych w fabryce w Born na południu Holandii.

Pracę straci prawie połowa zatrudnionych

Sposób, w jaki firma ogłosiła masowe zwolnienia nie spodobał się związkom zawodowym FNV i CNV, które dowiedziały się o nich z mediów. Związki nazywają to "dolaniem oliwy do ognia" i twierdzą, że to one powinny zostać poinformowane o zwolnieniach w pierwszej kolejności.