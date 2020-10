Czy trzeba zakrywać usta i nos w samochodzie? Niejasny zapis w nowym rozporządzeniu

"Czy ja czegoś nie rozumiem? Czy też może redagujący naprędce zmiany w rozporządzeniu siłą rozpędu nie przemyśleli sprawy do końca?" - zastanawiał się jeden z nich.

Zmiany w rozporządzeniu

Wątpliwości dotyczą paragrafu 27. W pierwotnym rozporządzeniu z 9 października czytamy, że "do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (…) w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie".

Obowiązek ten nie dotyczył pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem (do lat 5) albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie.

Oprócz samochodów w pierwszym rozporządzeniu była mowa również o publicznym transporcie zbiorowym, statkach pasażerskich w żegludze krajowej oraz statkach żeglugi śródlądowej przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób.

Pozostał natomiast wyjątek, choć w nieco zmienionej formie: "Obowiązku nie stosuje się w przypadku pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: co najmniej jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2 (dziecka do ukończenia 5. roku życia - red.)".