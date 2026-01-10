Skokowy wzrost. Tyle płacimy za mandaty

Michał Kościuszko o szybko jeżdzących kierowcach w trudnych warunkach Źródło: TVN24

Na stronach Sejmu opublikowano odpowiedź wiceministra finansów i szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marcina Łobody na interpelację poselską, dotyczącą wysokości wpływów z mandatów drogowych przekazanych do Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024.

Takie są wpływy z mandatów

Z odpowiedzi wynika, że w latach 2022-2024 wpływy z "grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych wystawianych przez Policję oraz inne uprawnione organy", przekazane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, wyniosły prawie 1,44 mld zł.

W roku 2024 było to prawie 632,3 mln zł, w roku 2023 - ponad 586,4 mln zł, a w roku 2022 - ponad 220,1 mln zł. Oznacza to, że w dwa lata - od 2022 do 2024 roku - wpływy z mandatów wzrosły prawie trzykrotnie.

Z danych wynika także, że w roku 2021 wpływy KFD z mandatów wyniosły nieco ponad 255,6 mln zł.

Krajowy Fundusz Drogowy

Od 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ruchu Drogowego, środki z grzywien nakładanych mandatami za wykroczenie przeciwko przepisom ruchu drogowego, są przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego (KFD).

"Główne zadania Funduszu to gromadzenie środków na finansowanie budowy i przebudowy sieci dróg krajowych, którymi zarządza Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad" - wskazano w opisie KFD na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

