Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Skokowy wzrost. Tyle płacimy za mandaty

Policja droga mandaty
Michał Kościuszko o szybko jeżdzących kierowcach w trudnych warunkach
Źródło: TVN24
Mandaty zasiliły Krajowy Fundusz Drogowy kwotą niemal 1,44 miliarda złotych w latach 2022-2024. W samym 2024 roku wpływy przekroczyły 632 miliony złotych - wynika z odpowiedzi wiceministra finansów na interpelację poselską.

Na stronach Sejmu opublikowano odpowiedź wiceministra finansów i szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Marcina Łobody na interpelację poselską, dotyczącą wysokości wpływów z mandatów drogowych przekazanych do Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024.

Takie są wpływy z mandatów

Z odpowiedzi wynika, że w latach 2022-2024 wpływy z "grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych wystawianych przez Policję oraz inne uprawnione organy", przekazane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, wyniosły prawie 1,44 mld zł.

W roku 2024 było to prawie 632,3 mln zł, w roku 2023 - ponad 586,4 mln zł, a w roku 2022 - ponad 220,1 mln zł. Oznacza to, że w dwa lata - od 2022 do 2024 roku - wpływy z mandatów wzrosły prawie trzykrotnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też

Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też

Maciej Michałek
Samochody z kryzysem w standardzie. Dlaczego dopłacają, by je sprzedać?

Samochody z kryzysem w standardzie. Dlaczego dopłacają, by je sprzedać?

Maciej Michałek

Z danych wynika także, że w roku 2021 wpływy KFD z mandatów wyniosły nieco ponad 255,6 mln zł.

Krajowy Fundusz Drogowy

Od 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ruchu Drogowego, środki z grzywien nakładanych mandatami za wykroczenie przeciwko przepisom ruchu drogowego, są przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego (KFD).

"Główne zadania Funduszu to gromadzenie środków na finansowanie budowy i przebudowy sieci dróg krajowych, którymi zarządza Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad" - wskazano w opisie KFD na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
MotoryzacjaMandaty
Zobacz także:
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Pierwszy taki zakaz na świecie. Zablokowali narzędzie firmy Muska
Tech
Donald Trump
Pół wieku i koniec. Zrywają współpracę po przejęciu przez Trumpa
shutterstock_1808189719
Zamykają się dla turystów. W tym roku tego nie zobaczymy
Turystyka
Lotnisko
Odwołują loty z powodu mrozów
euro jackpot
100 milionów do wygrania w Eurojackpot
Z kraju
Donald Trump
Kontrowersyjny post Trumpa. Pospieszył się z danymi
Najnowsze
Andrzej Domański
Koniec prac nad budżetem na 2026. Sejm podjął decyzję
Z kraju
biurowiec shutterstock_2398225309
Tusk: doprowadzimy tę kwestię do pozytywnego finału
Dla pracownika
Przez kryzys związany z koronawirusem może wzrosnąć bezrobocie
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
Dla pracownika
Donald Tusk na konferencji prasowej
Premier o umowie Mercosur: ktoś nie dowiózł
Z kraju
Protestujący rolnicy
Rolnicy boją się skutków umowy z Mercosur. "Za co wyżywimy nasze rodziny?"
Z kraju
shutterstock_2622075109
Jest decyzja Brukseli w sprawie umowy z Mercosurem
shutterstock_2384730125
Musk wprowadza zmiany dla użytkowników Groka po fali krytyki
Tech
shutterstock_1329994352 Zakopane, Polska - 22 lutego 2019 r. Tłum ludzi spaceruje po Krupówkach w zimowy dzień. Krupówki to główny deptak w Zakopanem. Ulica jest pełna pamiątek.
Polacy chętniej inwestują. Co jeszcze mówią o nas zeznania podatkowe?
Pieniądze
Karol Nawrocki
Finansowy efekt wet prezydenta. "Około 3 mld zł straty"
Z kraju
ziemia rolna traktor shutterstock_748405993
Stawka jest ogromna. Jeden kraj może zdecydować o przyszłości rolnictwa
shutterstock_2287644363
Media: podatek cyfrowy wymierzony w Chiny
Tech
pc
Członek zarządu NBP: wydaje się, że jest przestrzeń na kolejne obniżki stóp
Pieniądze
Hargejsa, Somalia
Mieli zniszczyć magazyn i ukraść żywność. USA wstrzymują wsparcie dla Somalii
lotto S shutterstock_275295956
Duża wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Polska w czołówce. Lepszy wynik ma tylko Malta
Z kraju
Samochody elektryczne - ładowarki
Dopłaty do elektryków. Budżet bliski wyczerpania
Moto
Protest w Kopenhadze w sprawie Grenlandii
100 tysięcy dolarów na mieszkańca? Rozważają zachęty dla Grenlandczyków
shutterstock_2384730125
Elon Musk na cenzurowanym. "Jest to nielegalne i nie do przyjęcia"
shutterstock_2411349401_1
Prezydencki projekt triumfuje w sejmowej komisji
Z kraju
Ile wynosi podatek od posiadania psa w 2020 roku?
Chcą zniesienia "absurdalnego" podatku. Jest projekt
Pieniądze
praca pracownik biuro pracowniczka shutterstock_572805157
W tej branży wzrosła liczba ofert pracy. Po raz pierwszy od dwóch lat 
Dla pracownika
MEDIA_RafalBrzoskafotMaterialyPrasowe_06
InPost może zmienić właściciela. Nowe informacje
Z kraju
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Ludzie Polski 2050 na państwowym. Lista nazwisk rośnie
Z kraju
Emerytka
Emerytury po waloryzacji. Wyliczenia i kwoty na 2026 rok
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica