Fala mandatów z zagranicy dla polskich kierowców. Dominuje jeden kraj

W 2022 roku do Krajowego Punktu Kontaktowego wpłynęło ponad 1,9 miliona pytań o dane polskich kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość na terenie Unii Europejskiej - wynika z informacji przekazanych TVN24 Biznes przez kancelarię premiera. Oznacza to wzrost o ponad 12 procent w porównaniu do sytuacji rok wcześniej. Najwięcej, bo blisko połowa zapytań, wpłynęła z Niemiec.

Mandaty dla polskich kierowców

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała nas, że w roku 2022 wpłynęło 1 905 692 pytania do Krajowego Punktu Kontaktowego o dane polskich kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość na terenie Unii Europejskiej. Dla porównania w 2021 roku było to 1 697 019 pytań. Oznacza to wzrost o ponad 12 proc. rok do roku.