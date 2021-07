Wysokie mandaty za przekroczenie prędkości. Ekspert o skuteczności zmian w prawie

Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym – oraz niektórych innych ustaw . Teraz projekt trafi do prac w Sejmie. Nowe przepisy przewidują m.in. wprowadzenie renty dla najbliższych osób, które zginęły w wypadkach drogowych, niższe stawki OC dla osób jeżdżących bezpiecznie oraz podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł.

Ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Konkolewski podkreślił w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24, że znacznie ważniejsza od wysokości kary, jest jej nieuchronność. - Jeżeli zapłacisz mandat karny za wykroczenie w wysokości 20-50 złotych, to bardziej zaboli, bardziej zadziała wychowawczo, niż wirtualny mandat karny w wysokości 100-200 złotych, który ulegnie przedawnieniu – ocenił. Zgodnie z projektem urząd skarbowy ma móc zaliczyć zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego.

Mandaty za prędkość

Konkolewski zwracał również uwagę, że rządowa propozycja zakłada, "żeby w drakoński sposób podwyższyć wysokości grzywien w drodze mandatów karnych za przekroczenie prędkości powyżej 30 kilometrów na godzinę bez względu na obszar, czy to będzie obszar zabudowany, czy nie". Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł. "Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu 2 lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. zł" – wskazał resort.

W ocenie Konkolewskiego, "jeśli bylibyśmy karani za małe przekroczenia, a z drugiej strony nagradzani pouczeniami, za to, że wcześniej wzorowo postępowaliśmy na drodze, to po pewnym czasie moglibyśmy podnieść tę poprzeczkę poprzez drakońskie podwyższanie kar".

Składka OC - wysokość zależna od historii wykroczeń kierowcy oraz punktów karnych

Zdaniem Marka Konkolewskiego kluczowy będzie dokładny mechanizm wyliczania wysokości składki dla kierowców naruszających przepisy. - Proszę zobaczyć, że ubezpieczyciele idą w innym kierunku, dlatego że z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego otrzymują tylko informację o aktywnych punktach. Punkty po upływie roku są usuwane z ewidencji i ubezpieczyciel nie będzie miał wglądu do historii punktów karnych i sięga zdecydowanie dalej. Będzie badał historię naszych wykroczeń. I tu jest pytanie jaki będzie algorytm postępowania, czy będzie szukał w głąb naszej historii wykroczeń na przestrzeni roku, pięciu, dziesięciu lat. Bo to też jest bardzo niebezpieczne – zauważył ekspert.

- Jeżeli ktoś spowodował 5 lat temu kolizję - zapłacił mandat karny, otrzymał punkty karne, automatycznie została mu podwyższona składka ubezpieczenia, a więc on już poniósł jakąś karę i jeżeli to w praktyce będzie wyglądać w ten sposób, że w dalszym ciągu będzie traktowane jako recydywista i ta składka, pomimo wcześniejszej poniesionej kary, zostanie mu podwyższona, to jest to rozwiązanie niesprawiedliwe – podkreślił Konkolewski.