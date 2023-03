Kierowcy płaczą i płacą. Skokowy wzrost

Nowy taryfikator mandatów obowiązuje od stycznia 2022 roku. Kierowcy muszą liczyć się z mandatem w wysokości 50 zł za przekroczenie prędkości do 10 km/h, 200 zł – do 20 km/h, 400 zł – do 30 km/h, 800 zł - do 40 km/h, 1000 zł - do 50 km/h, 1500 zł – do 60 km/h, 2000 zł – do 70 km/h oraz 2500 zł za przekroczenie prędkości od 71 km/h. Kwoty te wzrastają dwukrotnie w przypadku recydywy.