Bardzo duży wzrost wpływów z mandatów. Mamy najnowsze dane

W styczniu 2022 roku wpływy z mandatów karnych wyniosły blisko 64 miliony złotych - wynika z informacji przesłanych portalowi TVN24 Biznes przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu. Oznacza to wzrost o ponad 26,6 miliona złotych, czyli 71 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem.

Od 1 stycznia 2016 roku to Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu przejął zadania związane z poborem należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego. Wcześniej te zadania były realizowane przez poszczególnych wojewodów.

Z danych przekazanych nam przez urząd w Opolu wynika, że w styczniu 2022 roku wpływy z mandatów karnych wyniosły 63 974 673,03 zł. Dla porównania w styczniu 2021 było to 37 373 194,00 zł. Oznacza to, że wpływy rok do roku wzrosły o ponad 26,6 mln zł (71 proc.).

Wynik za styczeń 2022 roku jest również wyższy niż we wcześniejszych latach. W pierwszym miesiącu 2020 roku z tytułu mandatów karnych do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu trafiło 47,8 mln zł. Były to wprawdzie wpływy wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku, ale jednocześnie o ponad 16,2 mln zł niższe niż w styczniu 2022 roku. W styczniu 2019 roku wpływy wyniosły 28,6 mln zł.

Taryfikator mandatów 2022

Od stycznia obwiązuje nowy taryfikator mandatów. Przepisy zwiększają wysokość grzywny, którą można nałożyć w postępowaniu mandatowym - z 500 zł do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 6 tys. zł. Nowe stawki mandatów, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku, zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Zgodnie z nowym taryfikatorem mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł.

2000 zł wynosi mandat za jazdę autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych. Według nowego taryfikatora mandat za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem wynosi 500 zł.

Od stycznia wzrosły także mandaty za naruszenia skierowane przeciwko bezpieczeństwu pieszych. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście grozi mandat w wysokości 1500 zł. Taki sam mandat może zapłacić kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną i nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

