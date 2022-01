Jazda bez okularów może słono kosztować. Sprawdź swoje prawo jazdy

Kierowanie pojazdem bez okularów jest traktowane jak jazda bez uprawnień. Do tej pory groził za to mandat w wysokości 500 zł, teraz wzrósł on do 1500 zł. "Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych" - czytamy w znowelizowanej ustawie - Kodeks wykroczeń.