Bardzo wysoki mandat za nieodśnieżone auto

Za jazdę nieodśnieżonym samochodem grozi mandat w wysokości nawet do trzech tysięcy złotych - przypominają policjanci w związku z atakiem zimy w większości kraju. W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alerty przed opadami śniegu w pasie od Łomży do południowych granic kraju.

W związku z trwającymi opadami nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przypomniał, że do obowiązków kierowcy należy dokładne odśnieżenie pojazdu. Dodał jednak, że należy robić to właściwie, bo za odśnieżanie na włączonym silniku, szczególnie w terenie zabudowanym, również grozi mandat.

Mandaty za nieodśnieżone auto

Opas zaznaczył, że wysokość mandatu zależy od sytuacji, bo - jak powiedział - czym innym jest samochód z dużą pokrywą śniegu i lodu na dachu, zaś czym innym nieodśnieżona tablica rejestracyjna. W pierwszym przypadku mandat może wynieść nawet do 3 tys. zł; w drugim do 300 zł i 8 punktów karnych.

- Priorytetem tak naprawdę jest pole widzenia kierowcy i widoczność, ale jeśli chodzi o większe samochody, to trzeba mieć świadomość, że śnieg spadający z dachu może się nie skończyć mandatem, ale może spowodować powstanie obrażeń i wtedy wobec kierowcy może zostać skierowany wniosek do sądu - wyjaśnia nadkomisarz Robert Opas. - Należy pamiętać, by nie odśnieżać samochodu z włączonym silnikiem, bo również tego zabrania prawo - dodał. Za takie wykroczenie grozi mandat w wysokości do 300 zł.