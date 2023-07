Propozycja dużych zmian w karaniu za jazdę buspasem. "Wsparcie by się nam przydało"

Do sejmowej Komisji Infrastruktury trafił komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Projekt został skierowany do pierwszego czytania. Projektowana ustawa jest reakcją Komisji do Spraw Petycji na petycję skierowaną do Sejmu przez Forum Kolejowe Railway Business Forum (RBF), którą Komisja uznała za zasadną - czytamy w uzasadnieniu dołączonym do projektu.