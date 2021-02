Jedyny taki sportowy maluch. Inspiracją był model, który stał na telewizorze

To jedyny w swoim rodzaju maluch - Fiat 126p - w wersji sport coupe. - Kiedy pojawiła się okazja, żeby go kupić, musiałem z niej skorzystać - mówi kolekcjoner małych fiatów Grzegorz Sztobryn. Materiał programu "Raport" w TVN Turbo.

- Nie znajduję elementu blacharskiego, który jeden do jednego pasowałby do normalnego malucha. Jest w stu procentach stalowy, nie ma tu kompozytów - wyjaśnia Sztobryn.

Kolekcjoner maluchów

Sztobryn tłumaczy, jak zaczęła się jego kolekcjonerska przygoda. - Chciałem mieć samochód, którym będę jeździł codziennie do pracy, by uchronić inne auto od codziennego wysiłku. Tak się skończyło, że maluchy są autami, które kocham. A auto, które miało być chronione, stoi na dworze - mówi.

Jak maluch sport coupe radzi sobie w śniegu? - Z silnikiem z tyłu i tylnym napędem, czyli dociążonym zadkiem Fiaty 126p do dziś w śniegach świetnie sobie radzą. Nawet jeśli powiem, że to parcie na szkło czy "autolans" - nic bardziej mylnego. Po prostu nie mogliśmy czekać do wiosny, by wam go pokazać w akcji - wyjaśnia Witold Odrobina z TVN Turbo.