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Paliwo tańsze nawet o złotówkę. Tyle zapłacimy w poniedziałek za tankowanie

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TANKOWANIE STACJA PALIWO
Minister energii Miłosz Motyka: wprowadzamy pakiet CPN na dwa tygodnie sierpnia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Od północy 17 sierpnia ponownie obowiązują ceny maksymalne na benzynę i olej napędowy. Druga odsłona programu CPN potrwa do końca wakacji.

Zgodnie z obowiązującym dziś dzisiejszym obwieszczeniem ministra energii wszystkie podmioty sprzedające paliwa w poniedziałek, 17 sierpnia, zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

  • Pb95 - 6,41 za litr;
  • Pb98 - 7,20 zł za litr;
  • ON - 7,37 zł za litr.

Ceny na dystrybutorach zaczęły spadać jeszcze przed północą. Większość stacji zamyka kasy około 23.30 dla przeprowadzenia rozliczenia przychodów kasowych za dany dzień. W Łodzi ceny benzyny 95 spadły w nocy z ok. 7.30 - 7.40 zł do 6.,5 zł. Litr oleju napędowego z ponad 8 zł potaniał do 7.30 - 7.40 zł.

Nowy CPN. Tyle mniej zapłacimy za tankowanie

Szef resortu energii Miłosz Motyka poinformował w piątek, że poniedziałkowa cena maksymalna benzyny 95 jest niższa na litrze o 89 gr, niż przy standardowych stawkach VAT. Wskazał, że w przypadku benzyny 98 jest to o równo 1 zł mniej za litr, zaś w przypadku diesla - o 1,03 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

W czwartek weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług, która przewiduje obniżkę z 23 proc. do 8 proc. stawki VAT na benzyny i olej napędowy. Niższy VAT obowiązuje od poniedziałku do 31 sierpnia.

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"Nie stać nas, by wprowadzać kolejne programy CPN"

Z kraju

CPN w marcowej wersji

Wprowadzony pod koniec marca br. pakiet CPN był odpowiedzią na gwałtownie rosnące ceny ropy w związku z konfliktem USA i Izraela z Iranem, który wybuchł 28 lutego. CPN obowiązywał do końca czerwca i obejmował przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa - przede wszystkim benzyny i oleje napędowe - oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. W ramach pakietu wprowadzono też czasową obniżkę akcyzy na paliwa, która obowiązywała do połowy czerwca.

Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł. Wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł

Źródło: PAP
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Tagi:
tankowaniepaliwacpnCeny paliwMiłosz Motyka
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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