Moto W tym województwie zapłacimy najmniej za paliwo

Dr Mateusz Dadej o aktualnych cenach paliw Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Kierowcy nie zdążyli jeszcze przyzwyczaić się do tańszego tankowania benzyny, kiedy na stacjach, w ślad za jej rosnącymi cenami hurtowymi, znów wyraźnie zdrożała.

O tyle zdrożało paliwo pod koniec maja

"Z najnowszego raportu cenowego e-petrol.pl wynika, że popularna 95 kosztuje aż o 14 groszy więcej niż w połowie maja - 6,42 zł/l” - napisali analitycy.

Olej napędowy kosztuje tylko o 1 gr/l więcej niż tydzień temu, czyli średnio 6,82 zł/l. Autogaz jest natomiast o 4 gr/l tańszy niż w połowie maja i kosztuje średnio 3,68 zł/l.

Województwa z najwyższymi i najniższymi cenami paliw

Według danych zebranych przez e-petrol.pl najniższe ceny benzyny, diesla i LPG są obecnie na Lubelszczyźnie. Wynoszą one tam odpowiednio: 6,34; 6,78 i 3,57 zł/l.

Pb95 - 6,34 zł za litr;

ON - 6,78

LNG - 3,57 zł za litr.

"Tankowanie 95 jest zaś najdroższe w województwie łódzkim i podlaskim, w których jej litr kosztuje przeciętnie 6,41 zł. Najwięcej za tę samą ilość oleju napędowego płaci się na Podkarpaciu - 6,87 zł, a za autogazu na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz Kujawach i Pomorzu - 3,75 zł" - poinformowano.

