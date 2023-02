Weryfikacja kierowców w przewozach osób. Będą musieli się stawić na "widzenie"

czytaj dalej

Jewgienij Prigożyn to założyciel tak zwanej Grupy Wagnera. W ciągu czterech lat przed rosyjską napaścią na Ukrainę, objęty sankcjami oligarcha, nazywany "kucharzem Putina", zarobił dzięki kontraktom na wydobycie surowców ponad 250 milionów dolarów - ujawnił we wtorek "Financial Times".