Ponad dwukrotny wzrost liczby ładowarek przy drogach szybkiego ruchu

Samochody elektryczne - ładowarki
Samochody elektryczne podbijają Polskę
Źródło: TVN24
Ponad dwa razy więcej ładowarek samochodów elektrycznych niż w 2022 roku ma być dostępne na Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) przy drogach szybkiego ruchu. Według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad blisko połowa z nich to ładowarki ultraszybkie.

Zgodnie z danymi GDDKiA obecnie działają 493 punkty ładowania, wobec 201 w połowie 2022 r. Spośród wszystkich punktów 222 to ładowarki ultraszybkie o mocy co najmniej 150 kW. Infrastruktura jest przygotowana do ładowania zarówno pojazdów osobowych, jak i ciężarowych.

Gdzie najwięcej ładowarek elektrycznych?

Na sieci dróg szybkiego ruchu funkcjonuje obecnie 415 MOP-ów, z czego na 145 dostępne są stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Punkty ładowania pojazdów elektrycznych
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Stacje ładowania działają na 97 MOP-ach zarządzanych przez GDDKiA (279 punktów dla aut osobowych oraz cztery dla ciężarowych), 34 MOP-ach na odcinkach koncesyjnych (148 punktów dla aut osobowych i dwa dla ciężarowych) oraz na 14 prywatnych parkingach (60 punktów).

Ciemne chmury nad branżą. "Rynek to podejście szybko zweryfikował"

Łukasz Figielski

Najwięcej punktów ładowania znajduje się wzdłuż głównych tras transportowych, m.in. autostrad A2 (121 punktów), A1 (107 punktów) oraz dróg ekspresowych S7 (64 punkty) i S8 (54 punkty). Obecnie w realizacji są kolejne inwestycje obejmujące 40 MOP-ów.

GDDKiA podkreśla, że nie prowadzi sprzedaży energii elektrycznej - infrastruktura powstaje we współpracy z dzierżawcami MOP-ów, operatorami stacji ładowania oraz firmami energetycznymi.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

