Moto Pijani kierowcy zapłacą nawet pięciokrotnie więcej. Rząd zaostrza przepisy Wiktor Knowski |

Obowiązkowy kurs reedukacyjny dla pijanych kierowców zdrożeje pięciokrotnie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Dotychczas kurs reedukacyjny kosztował 500 złotych, a teraz jego koszt zwiększy się do 2500 złotych. Kurs dotyczy przede wszystkim kierowców, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zmiany mają wejść w życie 24 czerwca.

Kurs jest obowiązkowy dla osób, które straciły prawo jazdy w ten sposób. Szkolenie trwa dwa dni po osiem godzin. Kursanci odbywają w ramach niego między innymi rozmowy z psychologiem czy analizują wypadki drogowe. Odpowiedzialne za reformę Ministerstwo Zdrowia argumentowało, że dotychczasowa kwota kursu nie była adekwatna do obecnych kosztów organizacji kursu, ani nie spełniała wystarczająco funkcji prewencyjnej.

Kursy reedukacyjne dla kierowców

Jednak nie wszyscy kierowcy, którzy trafili na kurs, są gotowi zwiększać swoją wiedzę o prowadzeniu pod wpływem alkoholu.

- Są tacy, którzy przychodzą "za karę" i tylko są po to, żeby otrzymać zaświadczenie - powiedział dyrektor jednego z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w rozmowie z TVN24.

Pod koniec marca Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że przygotowuje nowelizację Kodeksu karnego przewidującą surowsze kary dla nietrzeźwych kierowców.

- Chciałbym zaostrzyć karę dla pijanych kierowców - powiedział Żurek. - Oni generują śmierć na drogach. Często dostają (kary - red.) w zawieszeniu - powiedział wówczas szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek.

- Odkryłem, co się dzieje w tak zwanych zakazach prowadzenia pojazdów - ponad 20 osób ma ponad 10 zakazów (każdy). Oni śmieją się z policji, śmieją się ze służb (...), to jest u nas plagą, bo prawo przestało działać - stwierdził.

Według statystyk w ubiegłym roku zatrzymano około 90 tys. kierowców prowadzących pod wpływem, co daje średni wynik 250 dziennie. Pięć lat wcześniej wynik ten był nieco większy. W 2020 zatrzymano ok 100 tys. kierowców "na podwójnym gazie".

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