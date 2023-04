Używane auta jak świeże bułeczki. "Nigdy nie było takich sytuacji"

Rośnie popyt na używane auta

- Mnie spotkała taka sytuacja: mam 4-letniego busa, jechałem z moją ekipą telewizyjną gdzieś i podszedł do mnie pan w Rzeszowie i mówi: panie, ja tego busa biorę. Ja mówię: on ma 4 lata. On mówi: tutaj w Rzeszowie, u dilera to powiedzieli mi, że przez dwa lata nie będzie takiego, to ja dam panu cenę nowego za tego 4-letniego - zaznacza Adam Kornacki, dziennikarz motoryzacyjny TVN Turbo, kierowca wyścigowy.