Kryzys w Volkswagenie. Masowe zwolnienia, brak jednomyślności zarządu

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Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Volkswagen
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Źródło wideo: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Volkswagen AG
Jak informuje Reuters, Volkswagen ograniczy produkcję SUV-a T-Roc Cabrio w zakładzie w Osnabruck. Decyzja zwiększa niepewność wokół przyszłości fabryki, w której pracuje 2300 osób.

Volkswagen ograniczy produkcję otwartego SUV-a T-Roc Cabrio w swoim zakładzie w Osnabruck w Niemczech - przekazała we wtorek rzeczniczka firmy. Decyzja zaniepokoiła przedstawicieli pracowników, którzy domagają się od zarządu zabezpieczenia przyszłości fabryki.

Produkcja kompaktowego SUV-a, który jest niszowym modelem w portfolio Volkswagena, ma być kontynuowana w Osnabruck do przyszłego roku. Na razie nie ma jednak planu dotyczącego dalszego wykorzystania zakładu po tym terminie.

Volkswagen informował wcześniej, że prowadzi zaawansowane rozmowy z firmami z sektora obronnego, aby znaleźć nowe przeznaczenie dla fabryki.

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Dłuższy przestój i dodatkowe dni bez produkcji

Rzeczniczka Volkswagena przekazała, że wakacyjny przestój w zakładzie zostanie przedłużony o tydzień. Zapowiedziano także dodatkowe dni bez produkcji.

Jak wyjaśniła, decyzja ma związek z sezonowym popytem na kabriolety. Tego typu samochody cieszą się większym zainteresowaniem na półkuli północnej wiosną i wczesnym latem, a w drugiej połowie roku popyt zwykle spada.

Fabryka Volkswagen Osnabrück
Volkswagen Osnabruck GmbH
Źródło zdjęcia: Volkswagen AG

Przedstawiciel rady zakładowej Volkswagena ocenił jednak, że ruch koncernu tylko zwiększa niepewność wśród 2,3 tys. pracowników fabryki w Osnabrück. Według niego "trudna sytuacja" oznacza dla zakładu de facto czterodniowy tydzień pracy.

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Alarm wśród władz Volkswagena

Niepewność wokół fabryki w Osnabrück wpisuje się w szerszy obraz napięć wewnątrz Volkswagena. Jak wynika z wewnętrznej, anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród członków zarządu i rady nadzorczej, czołowi przedstawiciele koncernu są głęboko zaniepokojeni sytuacją firmy.

Według niemieckiego "manager magazin", znane dotąd jedynie wewnętrznie wyniki ankiety pokazują, że najwyższe kierownictwo jest wyraźnie zaalarmowane. Zarząd miał również przyznać, że sam nie jest jednomyślny w ocenie sytuacji.

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Źródło: Reuters, manager magazin
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Tagi:
MotoryzacjaVolkswagenNiemcy
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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