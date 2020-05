Motoryzacyjny gigant podejmuje "stanowcze kroki". Ogłosił zwolnienia w Polsce

Spółka Volkswagen Poznań ogłosiła redukcję zatrudnienia do końca przyszłego roku. "Prognozowany, zmniejszony popyt na nowe samochody wymaga już teraz podjęcia stanowczych kroków i dopasowania zapotrzebowania na personel do średnioterminowych planów produkcyjnych" - podkreślił prezes zarządu Volkswagen Poznań Jens Ocksen.

Volkswagen Poznań zwolni część pracowników

"Prognozowany, zmniejszony popyt na nowe samochody wymaga już teraz podjęcia stanowczych kroków i dopasowania zapotrzebowania na personel do średnioterminowych planów produkcyjnych" - podkreślił. Ocksen podał, że "to będzie oznaczało, że pracę w Volkswagen Poznań zakończy do końca 2021 roku około 450 pracowników, głównie będą to osoby z umowami na czas określony". Pomimo redukcji zatrudnienia spółka pozostanie największym pracodawcą w Wielkopolsce, zatrudniającym 10 tysięcy pracowników.