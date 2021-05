Ruch w czasie epidemii. Drogowcy pokazali dane z ostatniego tygodnia

Drogowcy zestawili dane z 32 stanowisk automatycznego pomiaru ruchu z danymi z tygodnia wcześniej. "Porównując tydzień do tygodnia dane z tego roku, ruch osobowy zanotował wzrost o 5 proc., z kolei ruch ciężki wzrósł o 4 proc." - czytamy.

Jeszcze mocniejsze odbicie jest widoczne w porównaniu do sytuacji przed rokiem. Z danych GDDKiA wynika bowiem, że ruch samochodów ciężarowych wzrósł o 22 procent z 4069 do 4946 pojazdów. W przypadku osobówek odnotowano wzrost o 21 procent - z 18 891 do 22 943 aut.