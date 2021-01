Ruch na drogach w sylwestra i całym grudniu. Nowe dane

W grudniu ruch aut osobowych zmniejszył się o 8 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Z kolei ruch ciężarowy zanotował wzrost o 17 procent - wynika z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dane pochodzą z 31 stanowisk automatycznego pomiaru ruchu.

Ruch na drogach w czasie epidemii

Drogowcy zestawili dane z 31 stanowisk automatycznego pomiaru ruchu z danymi z tygodnia wcześniej. "Porównując tydzień do tygodnia dane z 2020 roku i przełomu z 2021 rokiem, ruch osobowy spadł o 13 proc., a ruch ciężki o 24 proc. Miało to bezpośredni związek z okresem noworocznym i ograniczeniami w ruchu dla pojazdów powyżej 12 ton" - czytamy.

Inaczej wygląda sytuacja w porównaniu do tego samego okresu w 2019 roku. Z danych GDDKiA wynika bowiem, że ruch samochodów ciężarowych wzrósł o 9 procent - z 1760 do 1920 pojazdów. W przypadku osobówek odnotowano zaś spadek o 19 procent - z 18 268 do 14 887 aut.