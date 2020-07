Polacy wracają do autosalonów. Oto najpopularniejsze modele w czerwcu

W czerwcu zarejestrowano w Polsce blisko 41 tysięcy nowych samochodów osobowych i dostawczych - podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. To o prawie 20 procent mniej niż przed rokiem.

"Rynek nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 tony nadal odczuwa skutki pandemii, jednak spadek sprzedaży w czerwcu jest już znacznie mniejszy niż w poprzednich miesiącach, gdy sięgał kilkudziesięciu procent. Co więcej, drugi miesiąc z rzędu wzrosła liczba zarejestrowanych samochodów w porównaniu do poprzedniego miesiąca" - czytamy.