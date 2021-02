Epidemia na drogach. Tąpnięcie we wpływach z opłat za przejazd autostradami

"Z analizy danych z systemu poboru opłat za rok 2019 oraz 2020 wynika, że wpływy do KFD (Krajowy Fundusz Drogowy - red.) z opłat pobieranych od takich pojazdów na drogach zarządzanych przez GDDKiA (tj. odcinków autostrad A2 i A4) wyniosły ok. 221,8 mln zł w 2019 roku oraz 178,6 mln zł w 2020 roku" - podał Rafał Weber, sekretarz stanu w MI w odpowiedzi na interpelację poselską.

Ograniczenia z powodu pandemii

Na dwóch odcinkach autostrad będących w zarządzie GDDKiA: A2 Konin - Stryków (ok. 99 km) oraz A4 Wrocław - Sośnica (ok. 162 km) za pobór opłat od 1 lipca 2020 roku odpowiada Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Ponadto na terenie Polski są trzy odcinki koncesyjne: A1 Rusocin – Nowa Wieś (ok. 152 km), A2 Konin - Świecko (ok. 255 km, z czego odcinek obwodnicy Poznania o długości ok. 17 km jest bezpłatny) oraz A4 Katowice - Kraków (ok. 60 km), na których opłaty pobierają zarządzający autostradą koncesjonariusze.