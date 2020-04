Zawieszenie kar za brak OC w czasie epidemii? Fundusz odpowiada

Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki pod koniec marca wysłał pisma do Ministerstwa Finansów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń z propozycjami rozwiązań mającymi na celu wsparcie osób kupujących polisy dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Rzecznik Finansowy zaapelował do UFG między innymi o rozważenie decyzji o czasowym zawieszeniu pobierania opłat karnych za brak OC komunikacyjnego.

Kary za brak OC

Dodał, że "sytuacja, w której wszyscy się znaleźliśmy nie może być słowem-wytrychem umożliwiającym automatyczne zwolnienie z obowiązku uiszczenia kary, jeśli nie towarzyszy temu rzetelne udokumentowanie wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, np. faktu samego zachorowania lub konieczności poddania się kwarantannie". - Inaczej moglibyśmy doprowadzić do niepożądanego poczucia bezkarności w odniesieniu do ustawowego obowiązku posiadania ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego - zaznaczył rzecznik. - UFG rozumie sytuacje i jak zawsze przyjrzy się każdej indywidualnej sprawie. Podkreślmy jednak, że brak możliwości wykupienia polisy OC z powodu koronawirusa (kwarantanna, leczenie, etc.) powinien zostać rzetelnie udokumentowany, co przecież leży w interesie posiadacza pojazdu mechanicznego - podkreślił Ziąber. Fundusz podał, że jest w ciągu roku kilkaset przypadków, w których osoby z różnych względów nie wykupiły ubezpieczenia OC mogą liczyć na ulgi, jak zwolnienie z kary, jej obniżenie czy rozłożenie na raty. "Sytuacje życiowe są różne, jak śmierć jedynego czy głównego żywiciela czy inne przypadki losowe. Dlatego UFG zawsze podchodzi indywidualnie do sprawy, a ludzie potrafią przecież udokumentować swoją sytuację życiową" - czytamy w oświadczeniu UFG.