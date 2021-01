Rekordowy spadek klientów w autosalonach. Te marki straciły najwięcej

W 2020 roku sprzedaż nowych samochodów osobowych w Unii Europejskiej spadła o prawie jedną czwartą do 9,9 miliona sztuk - wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA). To największy roczny spadek popytu od początku historii danych. Największy spadek wśród producentów zanotowała Mazda, wśród marek - Smart.

Spadek sprzedaży samochodów osobowych

Z danych ACEA wynika, że w całym 2020 roku odnotowano największy roczny spadek popytu na samochody osobowe od początku historii danych. Unijny rynek samochodów osobowych skurczył się do 9,9 miliona sztuk. Oznacza to, że pierwsze rejestracje zmniejszyły się o ponad 3 miliony sztuk, czyli 23,7 procent w porównaniu z sytuacją rok wcześniej.

Kto zanotował największy spadek?

Z kolei w przypadku konkretnych marek największy spadek - o 76,3 procent - zanotował Smart, należący do Daimlera. Sprzedano 25,3 tys. aut tej marki, podczas gdy rok wcześniej było to 106,8 tys. samochodów. Niewiele mniejszy spadek dotyczył marki Alpine - 71,7 procent. Z 4 tys. do ok. 1,2 tys. aut.